Российским ноутбукам обеспечат защиту от мороза и ударов

Минпромторг выдал субсидию российскому разработчику «Т-Платформы» в размере 150 млн рублей на проект сверхпрочного отечественного ноутбука. Техника будет работать после попадания в воду, при температуре воздуха от -50 до +50 градусов, после сильных ударов и вибраций. В компании пояснили, что проекта два: один ноутбук будет сделан на базе процессора x86 компании Intel, второй — на базе процессора Baikal-M российской компании «Байкал Электроникс», «дочки» компании «Т-Платформы».

Полное наименование проекта, поддержанного ведомством, звучит так: «Разработка и производство линейки рабочих станций в форм-факторе «ноутбук» на базе процессоров x86 и отечественных процессоров в защищенном исполнении». В компании пояснили, что ноутбук на базе процессора Intel необходим для того, чтобы облегчить компаниям, уже имеющим инфраструктуру, переход на отечественное оборудование. Ноутбуки необходимы индустриальным компаниям, а также людям, работающим или живущим в «жестких условиях».

— «Защищенные ноутбуки» могут использоваться в компаниях нефтегазового цикла, буровых компаниях, геологических экспедициях, в цехах, где идет производство, в Сибири или в тайге, поскольку важны надежность и устойчивость к низким и высоким температурам, влажности, высоким электромагнитным полям, ноутбук должен нормально работать при падении в воду или, например, на камни, при вибрациях, сильной тряске, — поясняет заместитель коммерческого директора по развитию бизнеса и работе со стратегическими партнерами компании «Т-Платформы» Александр Голуб. — Есть очень большой пласт клиентуры, которая привыкла к определенным программам, миграция для них сложна. Для тех, у кого уже создана инфраструктура, закуплено оборудование и ПО, на ближайшие 3–4 года для переходного периода понадобится устройство на процессорах Intel, но само оборудование будет полностью отечественной разработкой.

В базовой комплектации в ноутбук будет встроена операционная система Linux, однако по запросу заказчиков будет также встраиваться Windows 10. Общая сумма запрашиваемых компанией субсидий составляет 450 млн рублей до 2019 года, оставшиеся средства будут утверждаться отдельными приложениями в последующие периоды. В этом году компания получила 150 млн рублей из средств федерального бюджета. Согласно документам, в ходе реализации проекта будет зарегистрировано четыре патента и создано 18 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аполлонова считает, что производство отечественных ноутбуков для индустриального рынка важно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения информационной безопасности.

— В определенных сегментах такая вычислительная техника, безусловно, востребована, «промышленные» ноутбуки нужны и для разведки месторождений, добычи газа и нефти, где сложные условия, в том числе погодные, но вопрос, естественно, в цене: будут ли российские ноутбуки конкурентоспособны относительно зарубежных аналогов, — размышляет Светлана Аполлонова. — Если мы собираемся развивать свою экономику, нам нужно иметь собственные технологии, не локализовывать импортные, а именно производить собственное оборудование. Второй важный вопрос — информационная безопасность, с помощью иностранного ПО и иностранного оборудования можно вызвать техногенную катастрофу, здесь критически важна защита от терроризма.

По словам разработчиков, на создание ноутбуков уйдет не менее года. Сейчас компания ожидает процессоры от компании «Байкал Электроникс», а вот проект с процессором Intel уже начали реализовывать. В пресс-службе «Байкал Электроникс» пояснили, что первые инженерные образцы появятся ко второй половине следующего года, тогда же они и будут переданы «Т-Платформам». К слову, компания «Байкал Электроникс» тоже получила субсидию от Минпромторга на 2016 год в размере 400 млн рублей на производство процессора «Байкал М».