Советник Трампа: рано говорить об отмене антироссийских санкций

Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что сейчас говорить о перспективах снятия санкций против России пока рано.

При этом Пейдж подчеркнул, что на перспективы российско-американских отношений смотрит «с оптимизмом». Однако советник добавил, что для этого Америка должна быть «честным партнером и перестать бороться за сферы влияния».

«Чем меньше мы будем уделять внимание проблемам безопасности, если мы сконцентрируемся на вопросах экономики, тем скорее мы сможем достичь успехов», — цитирует Пейджа «Интерфакс».