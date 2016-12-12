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Советник Трампа: рано говорить об отмене антироссийских санкций

При этом Картер Пейдж подчеркнул, что на перспективы развития отношений между РФ и США смотрит оптимистично

Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что сейчас говорить о перспективах снятия санкций против России пока рано.

При этом Пейдж подчеркнул, что на перспективы российско-американских отношений смотрит «с оптимизмом». Однако советник добавил, что для этого Америка должна быть «честным партнером и перестать бороться за сферы влияния».

«Чем меньше мы будем уделять внимание проблемам безопасности, если мы сконцентрируемся на вопросах экономики, тем скорее мы сможем достичь успехов», — цитирует Пейджа «Интерфакс».

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Советник Трампа: рано говорить об отмене антироссийских санкций

При этом Картер Пейдж подчеркнул, что на перспективы развития отношений между РФ и США смотрит оптимистично

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