Полицейские выложили запись допроса гонщика на вишневом Hummer

Арестованный за езду по газону возле МГУ водитель вишневого Hummer H3 Алексей Смагин рассказал полицейским, что побудило его совершить подобный поступок.



Видео из дежурной части, где проходил допрос мужчины, опубликовано пресс-службой УГИБДД по Москве, передает телеканал «360».



Молодой человек, профессионально увлекающийся автогонками, полностью раскаялся и признал, что это был необдуманный поступок с его стороны — таким образом, он просто хотел развлечься и проверить ходовые качества внедорожника.

«Там был снежный вал, через который я, собственно, и заехал на газон, по нему какое-то расстояние проехал с небольшой скоростью. Было раннее утро, в районе 3.30, поэтому решили прокатиться», — рассказал Смагин.



По его словам, он не знал, что в этот момент его снимают.



Мужчина отметил, что и раньше испытывал Hummer на прочность, но в Подмосковье и других регионах России.



Ранее Никулинский суд Москвы арестовал Смагина на 14 суток. Его признали виновным по ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

