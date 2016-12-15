Банкам разработали правила работы с аграриями

Министерство сельского хозяйства разработало правила предоставления субсидий банкам на возмещение выпадающих доходов из федерального бюджета (в размере 100% ставки рефинансирования) в обмен на предоставление краткосрочных и инвестиционных кредитов аграриям. Таким образом, процентная ставка для предприятий АПК должна составить от 1 до 5% годовых. Юристы отмечают, что проектом подразумевается участие в нем лишь небольшого числа банков. Представители отраслевых союзов утверждают, что почти все замечания по льготному кредитованию, которые они высказывали правительству, услышаны. Однако суммы 21 млрд рублей, выделенной на эти цели, явно недостаточно.

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозпроизводителям, подготовлены Минсельхозом и вынесены на публичное обсуждение. Проектом постановления, в частности, определяются размер и сроки кредитов, объем субсидирования. В документе содержатся требования к потенциальному заемщику, критерии отбора уполномоченных банков, сам механизм выдачи кредитов, контроля эффективности использования субсидий и многое другое.

Так, банку позволяется участвовать в реализации этих правил, если он имеет собственные средства в размере не менее 20 млрд рублей, специализированные кредитные продукты и программы для предприятий АПК. При этом срок деятельности банка должен составлять не менее пяти лет, он не должен находиться в стадии ликвидации или реорганизации и обязан иметь статус резидента РФ и российскую регистрацию. Госкорпорация также может выступать в качестве уполномоченного банка, если у нее есть опыт реализации не менее 10 инвестиционных проектов в сфере АПК на протяжении последних пяти лет на сумму не менее 2 млрд рублей каждый. К потенциальному заемщику требования проще: предприятие АПК не должно иметь просроченных кредитов, находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации и обязано быть российским резидентом.

Под льготным краткосрочным кредитом в правилах подразумеваются целевые денежные средства, предоставляемые на срок до одного года (включительно) в размере не более 1 млрд рублей. Инвестиционный кредит не ограничен суммой и выдается на срок от двух до 15 лет (включительно). Выдаваться сельхозпроизводителю средства будут под 1–5% годовых. Государство компенсирует банку недополученные средства в размере 100% ставки рефинансирования. Планируется, что правила вступят в силу со следующего года.

Правилами также оговариваются случаи, когда банк имеет право пересмотреть процентную ставку для предприятия АПК. Кроме нарушения сроков выплаты по кредитам, основанием для повышения ставки может служить недостаток бюджетных ассигнований.

Напомним, предложение Минсельхоза изменить систему субсидирования агропроектов, передав с 2017 года полномочия по выбору проектов и суммы поддержки банкам, вызвала бурную реакцию участников рынка и отраслевых экспертов. В числе основных недостатков назывались крайне недостаточная сумма, выделенная на эти цели (8 млрд рублей), а также ограниченный круг предполагаемых банков-участников.

По мнению руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, правительство «учло многие из из предложений и замечаний» отраслевиков. В частности, была существенно увеличена сумма, выделенная на субсидирование процентных ставок: вместо 8 млрд рублей аграриям гарантированно дадут на эти цели порядка 21 млрд рублей. Расширяется круг уполномоченных банков — не менее 95% из уже участвующих в льготном кредитовании аграриев банков, смогут принять участие и в этой программе.



Из недостатков эксперт отмечает разве что большую сумму, выделенную для льготного кредитования предприятий АПК малых форм хозяйствования. Притом что была увеличена общая сумма, выделяемая на эти цели, процент участия малых хозяйств остался неизменным: им должны выделить не менее 20% от общей суммы, то есть 4 млрд рублей.



— Вряд ли малые предприятия наберут кредитов на 40 млрд рублей, — считает Сергей Юшин.

Руководитель исполкома Масложирового союза Михаил Мальцев, в свою очередь, считает 21 млрд рублей на субсидии крайне недостаточной суммой на субсидии.



— Этой суммы хватит на 200 млрд рублей кредитов, притом что потребность только в оборотных, коротких кредитах составляет порядка 300 млрд рублей, — пояснил свою точку зрения эксперт.

Партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов называет в числе спорных моментов законопроекта достаточно жесткие требования к банковским организациям: по его оценке, только в отношении объема располагаемого капитала ему соответствуют лишь 25% российских кредитных организаций.

— Подобный подход может болезненно отразиться на положении банковской отрасли, переживающей сейчас не лучшие времена, — сказал он.

Также, говорит Денис Фролов, нельзя проигнорировать и то, что заемщику придется подтверждать соответствие одновременно и прописанным в законе критериям, и внутренним требованиям банков.

— Последние сейчас стали гораздо придирчивее к потенциальным клиентам, и это изначально заметно сужает круг возможных заемщиков, — резюмировал юрист.