Мужчина попал под электричку на севере Москвы

Пригородный электропоезд, следовавший по маршруту Москва-Курская — Нахабино, сбил мужчину в районе платформы Гражданская Рижского направления.



Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД), мужчина переходил пути в неположенном месте.



«Машинист электропоезда №6617, следовавшего из Москвы в Нахабино, предпринял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован. Незапланированная стоянка электрички заняла 32 минуты. Из-за инцидента, который произошел в 17.48 по местному времени, три электропоезда из Москвы следуют с увеличенными интервалами.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу информировало, что мужчина под колесами поезда погиб.