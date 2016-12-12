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Мужчина попал под электричку на севере Москвы

Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне между станциями Дмитровская и Гражданская

Пригородный электропоезд, следовавший по маршруту Москва-Курская — Нахабино, сбил мужчину в районе платформы Гражданская Рижского направления.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД), мужчина переходил пути в неположенном месте.

«Машинист электропоезда №6617, следовавшего из Москвы в Нахабино, предпринял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован. Незапланированная стоянка электрички заняла 32 минуты. Из-за инцидента, который произошел в 17.48 по местному времени, три электропоезда из Москвы следуют с увеличенными интервалами.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу информировало, что мужчина под колесами поезда погиб.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Мужчина попал под электричку на севере Москвы

Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне между станциями Дмитровская и Гражданская

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