Полиция объявила в розыск водителя Mercedes, сбившего двух школьниц

Сотрудники полиции объявили в розыск водителя автомобиля Mercedes, который сбил двух школьниц на западе Москвы.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел в районе Раменки на пересечении Университетского проспекта и Мосфильмовской улицы.

Согласно предварительной информации, водитель иномарки сбил на пешеходном переходе девятилетних девочек и скрылся с места ДТП. Ученицам младших классов начальной школы оказывается вся необходимая медицинская помощь.



В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

