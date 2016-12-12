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Полиция объявила в розыск водителя Mercedes, сбившего двух школьниц

Инцидент произошел в районе Раменки на западе столицы

Сотрудники полиции объявили в розыск водителя автомобиля Mercedes, который сбил двух школьниц на западе Москвы.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел в районе Раменки на пересечении Университетского проспекта и Мосфильмовской улицы. 

Согласно предварительной информации, водитель иномарки сбил на пешеходном переходе девятилетних девочек и скрылся с места ДТП. Ученицам младших классов начальной школы оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Полиция объявила в розыск водителя Mercedes, сбившего двух школьниц

Инцидент произошел в районе Раменки на западе столицы

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