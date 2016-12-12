Пьяный на Cadillac, уходя от погони, повредил восемь машин в Самаре

В воскресенье, 11 декабря, сотрудники ДПС получили сообщение о предположительно нетрезвом водителе внедорожника Cadillac на улице Энтузиастов в Самаре.

Стражи порядка попытались задержать внедорожник, но его водитель не реагировал на требования полицейских остановиться и попытался скрыться. Проезжая по дворам на улице Гагарина, он, уходя от погони, повредил восемь машин. Об этом сообщает ВолгаНьюс.рф со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

Медицинское освидетельствование показало, что 37-летний мужчина за рулем иномарки был пьян. Позднее выяснилось, что ранее его 16 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.