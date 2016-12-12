Мужчина пытался перебросить на территорию СИЗО более 20 телефонов

Сотрудники столичного следственного изолятора предотвратили попытку переброса на территорию партии мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным пресс-службы столичного управления ФСИН, инцидент произошел в ночь на понедельник, 12 декабря, в СИЗО-4. Неизвестный был задержан дежурной сменой. При обыске у него был изъят пакет с 21 мобильным телефоном, 16 зарядными устройствами, 11 SIM-картами, пятью наушниками и одним роутером.

По данному факту организована проверка.

Аналогичный случай в СИЗО-4 произошел 22 сентября. Тогда двое мужчин были задержаны при попытке забросить в одну из камер рюкзак, в котором лежало 30 мобильных телефонов, 34 зарядных устройства, 11 комплектов наушников, 17 SIM-карт и одна аккумуляторная батарея.