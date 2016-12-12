В аэропорту Домодедово из-за смерти пассажирки экстренно сел самолет

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку Boeing-747 британской авиакомпании Virgin, совершавший рейс из Дели в Лондон.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной внештатной ситуации стала скончавшаяся на борту воздушного судна пожилая женщина, которая являлась подданной Великобритании.



Ранее «Известия» писали, что один из пассажиров самолета Тель-Авив — Москва скончался после экстренной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, смерть наступила в результате онкологического заболевания.



Другой подобный случай произошел в аэропорту Шереметьево. Во время перелета из Сочи в Москву у молодой пассажирки открылось кровотечение. Командир воздушного судна предупредил наземные службы и совершил экстренную посадку. Однако усилия медиков не помогли, девушка скончалась.