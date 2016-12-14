Александр Емельяненко: «Пока я не готов выйти на ринг»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко, вышедший на свободу после отбывания наказания в исправительной колонии, дал корреспонденту «Известий» Азамату Бостанову эксклюзивное интервью, в котором рассказал о тренировках в тюрьме, нынешней физической форме и желании вновь выйти на ринг.

— Александр, как только вы вышли на свободу, появилось множество слухов о вашей спортивной карьере...

— Хочу всё расставить на свои места. На сегодня я не готов к выступлениям на ринге. Не готов именно физически. Мне нужно усердно тренироваться, чтобы набрать оптимальную форму.



— Вы занимались спортом в тюрьме?

— Если подтягивания, приседания и отжимания можно назвать спортом — то да, я не выходил из спортивного зала... Для профессионального спортсмена важна серьезная подготовка, во время которой прорабатываются все группы мышц. Да о чем тут говорить — я не смогу даже вспомнить, когда проводил последний спарринг. Уже сейчас мне действительно поступает огромное количество предложений об участии в различных турнирах. Мне предлагают выйти на ринг хоть завтра. Но я знаю свой организм, знаю, что на сегодняшний день я абсолютно не готов провести качественный поединок. Мне нужно тренироваться. И тренироваться много. Именно этим я сейчас и занимаюсь.

— Сколько времени вам потребуется, чтобы набрать оптимальную форму?

— Трудно сказать. Смотря как пойдут тренировки. Повторюсь, со своей стороны я сделаю всё возможное для того, чтобы как можно скорее набрать хорошие физические кондиции. Но, скажу честно, не стоит ждать меня на ринге раньше февраля.

— Легендарный боец ММА Антонио «Бигфут» Силва вызвал вас на бой через социальную сеть... Готовы сразиться с ним?

— Да? Пусть становится в очередь! Желающих провести бой со мной хватает.

— Сергей Харитонов интересен вам как соперник?

— Я даже говорить не хочу об этом гражданине. Давайте не будем поднимать эту тему.

— С кем бы вам было интересно выйти на ринг?

— Все ведение переговоров по поводу будущего соперника я доверил своему менеджменту. У меня есть единственное условие — не хочу драться против «мешков», непонятных соперников, которых можно победить за десятки секунд. Хочу, чтобы против меня вышел достойный спортсмен, с которым состоялся бы интересный бой. Россиянин это будет, европеец, американец или бразилец — мне не важно. Лишь бы это был действительно сильный соперник.

— Думаете о возможном выступлении за океаном?

— Давайте быть реалистами. Я не выступал на ринге несколько лет. Не думаю, что сегодня американским промоушенам интересно сотрудничество со мной. Но я приложу все силы для того, чтобы достойно провести свои дебютные поединки после возращения. Кто знает, что будет после этого... Мой возраст — лучший для тяжеловесов, можно сказать, я в самом расцвете сил. Сделаю всё, чтобы выйти на достойный уровень и порадовать своих болельщиков.

— Вы наблюдали за ММА в тюрьме? Знаете, кто сейчас находится на ведущих позициях?

— Ребята, вы о чем? Я же не в санатории отдыхал. При всем моем огромном желании у меня не было возможности следить за смешанными единоборствами.

— Успели увидеться с братом после того, как вышли из тюрьмы?

— Еще нет. Федор был на Дальнем Востоке, я постоянно тренируюсь в Москве, пока что не было времени. Надеюсь, в ближайшее время встретимся.

— Будете вместе тренироваться?

— Не знаю. Время покажет. С Федором или без я постараюсь набрать хорошую форму и достойно выступить на ринге. Надеюсь, у меня получится начать всё с чистого листа.

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