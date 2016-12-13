Минэкономразвития внесло план поддержки экономики на 109 млрд рублей

Минэкономразвития в ночь на вторник внесло план поддержки экономики на 2017 год объемом 108,75 млрд рублей, включающий меры по финансированию отдельных мероприятий в автопроме, транспортном машиностроении, сельском хозяйстве и легкой промышленности. Об этом сообщил «Известиям» замглавы МЭР Олег Фомичев. По его словам, более детально предложения будут проработаны к маю, тогда же Минфин и определит источники финансирования, которые пока не обозначены.



Как отметил замминистра, план поддержки-2017 получился более емким и кратким, чем в прошлые годы, которые характеризовались кризисными явлениями. Сейчас экономика уже выходит на траекторию роста.

— В плане оперативные меры в отношении секторов экономики, испытывающих сложности, а также мероприятия по мониторингу рынка труда и поддержке регионов. Более полные структурные предложения будут готовы к маю 2017 года, — сообщил Олег Фомичев.

Также ответственные за проработку плана Минпромторг и Минфин должны будут разработать технические параметры плана, в том числе и источники финансирования.





— Объем плана — 108,75 млрд рублей. Готового источника финансирования нет. Минпромторг и Минфин будут изыскивать источники, — сообщил замминистра. Он отметил, что продление программы субсидирования ипотеки в плане не стоит. При этом там есть поддержка автопрома, транспортного машиностроения, сельского хозяйства и легкой промышленности.

МЭР по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева должен был представить этот документ до 1 декабря, однако из-за смены главы ведомства с Алексея Улюкаева на выходца из Минфина Максима Орешкина срок был продлен на две недели, сообщает источник «Известий».

Стоимость мероприятий поддержки в следующем году будет заметно ниже прошлых лет. План поддержки экономики в 2016 году обошелся в 880 млрд рублей, в 2015-м антикризисный план стоил 2,3 трлн рублей. При этом если в 2015-м план носил название антикризисного, то затем он стал планом поддержки экономики.

