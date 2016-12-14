«Поветкин запомнит этот нокаут»

17 декабря в Екатеринбурге пройдет вечер бокса, главным событием которого станет поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.

За несколько дней до боя оппонент российского боксера дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий», в котором оценил свои шансы на победу, рассказал об увлечении электрокарами и поделился своим мнением о скандальном судействе в поединке Сергея Ковалева и Андре Уорда.

— Бермейн, это ваш первый визит в Россию?

— Да, я первый раз в вашей стране. Мне тут очень нравится. Меня пугали холодами, но знаете, всё не так страшно, как могло бы быть. В Канаде бывает и холоднее.

— Смена часовых поясов может отразиться на вашей подготовке к бою?

— Если разница во времени больше восьми часов, для меня это не проблема. А вот если 5–7, то мой организм испытывает дискомфорт. Разница между Москвой и Лас-Вегасом 11 часов, так что всё пройдет нормально. Впереди меня еще ждет перелет в Екатеринбург, но думаю, что к бою я подойду в хорошем самочувствии.

— Помните, как вы пришли в бокс?

— Как вы видите, я крупный парень (188 см, 112 кг. — «Известия»). В юности я активно занимался американским футболом, а параллельно любил поколотить грушу в зале. Как-то раз мне предложили попробовать выйти на ринг и проверить себя в поединке один на один. Я согласился, и меня затянуло. С тех пор бокс стал частью моей жизни.

— Вам предстоит бой на родине вашего соперника, и весь зал будет болеть за Поветкина. Это доставит вам дискомфорт?

— Нет. Более того, негативный настрой зала придаст мне спортивной злости. В конце концов не я первый, не я последний. Все боксеры выступают в разных странах, никто не выступает всю жизнь у себя на родине.

— Не боитесь несправедливого судейства?

— А чего мне бояться? Бой не продлится 12 раундов. Вся работа судьи будет заключаться только в том, чтобы отсчитать до десяти и поднять мне руку. Я нокаутирую Поветкина в первой половине поединка, поверьте мне. И этот нокаут он запомнит надолго.

— Во время подготовки к бою вы изучили сильные и слабые стороны Поветкина?

— Конечно же, мы просмотрели множество поединков с его участием, детально разобрали его тактику ведения боя, но извините, это — внутренняя кухня. Я не готов делиться нашими выводами с прессой. Вы всё увидите 17 декабря.

— Возвращаясь к теме судейства. Недавно прошел бой между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. Решение судей справедливо?

— В том поединке была ничья. Это был бы справедливый результат. Почти все удары Ковалева в голову достигали своей цели, а вот Андре великолепно работал по корпусу. Первая половина боя осталась за вашим боксером, а во второй Уорд выглядел лучше. Повторюсь, я считаю, что справедливым решением была бы ничья.

— Вы провели 28 боев на профессиональном ринге. Кто был самым сильным соперником в вашей карьере?

— Многие считают, что самым сложным соперником для меня был Уайлдер. Но это не так. В том поединке мне просто не повезло. Сильнейшим оппонентом был Крис Аррелоа. Никто не ожидал, что я смогу победить его. Ставки перед нашим боем были 20 к 1 на его победу! Ни один здравомыслящий человек не верил в мою победу. Ни один! Но я побил его. Более того, сделал это дважды. Дал ему право на реванш и во второй раз опять доказал, кто из нас сильнее.

— Кого бы вы хотели увидеть своим следующим соперником после Поветкина?

— Уайлдера. Я побью Александра и выйду на бой с Деонтеем. Мне нужен реванш. Я знаю, что я сильнее его, и докажу это всему боксерскому миру.

— Свое единственное поражение в карьере Поветкин потерпел от Владимира Кличко.

— Кличко? Он мне не интересен. Моя цель — бой с Уайлдером.

— Кого вы считаете лучшим боксером в истории?

— Безусловно, Мохаммед Али. Он — лучший из лучших. Таких не было и больше не будет.

— Топ-боксеры зарабатывают огромные деньги за свои поединки и очень часто совершают странные траты. На что не жалеете денег вы?

— Я родом с Гаити. У меня была бедная семья, я знаю цену деньгам и не позволяю себе ими разбрасываться. Я не играю в казино, как многие мои коллеги. У меня есть увлечение — я коллекционирую часы. Это моя слабость. Автомобили? У меня их четыре. Самый любимый — Fisker. Это дорогой и достаточно редкий спортивный электрокар. Наверно, его покупка — одна из моих необязательных и достаточно крупных трат.

— Вы воспитываете трехлетнего сына. Хотели бы, чтобы он пошел по вашим стопам?



— Нет-нет-нет! Ни в коем случае. Я пришел в бокс, чтобы заработать на жизнь. Надеюсь, моему ребенку никогда не придется пройти через то, что прошел я. Если же он всё равно выберет этот вид спорта, то мне придется принять его решение.

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