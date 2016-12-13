Михаил Ковальчук объяснил суть нового технологического развития РФ

Доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал «Известям» о своевременности озвученной президентом России Владимиром Путиным «Стратегии научно-технологического развития России до 2035 года» и том, почему сегодняшней стране этот план необходим.

Ковальчук рассказал, что человечество на данном витке своего развития все глубже вступает в глобальный цивилизационный кризис, который ставит под вопрос его дальнейшее развитие в целом. Человечество, по словам Ковальчука, требует все большего числа ресурсов, включая биологические.

— Система расширенного воспроизводства и потребления, построенная после Второй мировой войны, была создана для обеспечения «золотого миллиарда». Но глобальное вовлечение в систему сегодняшнего промышленного производства всё большего количества стран поставило человечество перед проблемой ресурсного коллапса, — рассказал Ковальчук.

Он обратил внимание на то, что в современном мире изменился и подход к колонизации. Если раньше она была исключительно военной, то теперь ему на смену пришло технологическое порабощение, а военная сила лишь обеспечивает ему поддержку. Более того, если раньше колонизировались небольшие или слабо развитые страны, то сегодня при помощи технологий можно поработить и развитые государства.

По словам Ковальчука, есть два основных вектора технологического развития – на основе тактических или стратегических приоритетов, которые между собой связаны.

— Без тактических вы не решите насущных проблем, но когда пренебрегают стратегическими приоритетами и делают ставку лишь на тактические, ставятся под угрозу безопасность и независимость страны, ее будущее, — сказал Ковальчук.

В качестве примера он привел победу СССР над фашизмом. Тогда, отметил он, мы имели самую большую, мощную и технологически оснащенную армию в мире.

— Но через несколько месяцев атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года поставили под сомнение само существование нашей страны. СССР выиграл войну, реализуя приоритеты первого типа, а новый атомный вызов задал новый стратегический приоритет, — отметил Ковальчук.

По его словам, руководство страны, изнемогавшей тогда от тяжелейшей войны и потерь, тем не менее, приняло стратегически важное решение о создании ядерного орудия и средств его доставки. Если бы не это, страна была бы уничтожена.

— Дальнейшее развитие нашей страны, всего человечества требует решения насущных тактических приоритетных задач, а также новых стратегических прорывов, которые помогут преодолеть кризис и выведут цивилизацию на качественно новый уровень, — подчеркнул Ковальчук.

Именно поэтому, отметил он, и появилась «Стратегия», которая формулирует необходимость принятия государством важных решений. При этом «Стратегия» не решает и не может решать конкретных вопросов, в ней не сказано, что надо заниматься, например, сверхпроводимостью или плазменными технологиями». Ковальчук отметил, что этот план в целом задает направление развития государства и обеспечивает научно-технологическое развитие, которое становится центральным понятием в дальнейшем развитии государства.

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