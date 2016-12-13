Аргентинская семья клонировала умершую собаку

Семья в Аргентине решила клонировать собаку после смерти. Ученые создали полностью идентичное с точки зрения генетики животное. Копия пса по кличке Энтони хозяевам обошлась практически в 100 тыс. долларов. Об этом сообщает «Федеральное агенство новостей» со ссылкой на аргентинские СМИ.

Специалисты создали копию собаки еще летом, однако решили сразу не объявлять о достижении. Впервые клонировать животное ученым удалось 20 лет назад. Клонированную овечку назвали Долли, она прожила семь лет и скончалась от рака легких. Первую собаку клонировали 11 лет назад в Южной Корее.