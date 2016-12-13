Ученые обнаружили планету с дождями из рубинов и сапфиров

Британские астрономы нашли вне Солнечной системы экзопланету HAT-P-7b, на которой в силу особенностей атмосферы, насыщаемой каплями корунда, идут дожди из рубинов и сапфиров.

HAT-P-7b имеет очень необычную атмосферу. На ночной стороне планеты обычно располагаются облака, которые под воздействием сильного ветра отлетают на дневную сторону, попадают под солнечные лучи и испаряются, заявил Дэвид Армстронг из британского университета Уорика, передает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что эта планета являет собой первый доказанный пример наличия погоды на газовом гиганте вне Солнечной системы.

HAT-P-7b похожа на Юпитер, однако расположена ближе к солнцу. Планету удалось обнаружить благодаря телескопу Kepler.

Корунд, из которого состоят драгоценные камни, находится в жидкой форме в облаках на ночной стороне планеты и насыщает каплями из рубинов и сапфиров нижние слои атмосферы. Эти облака формируются, как считают астрономы, на границе между дневной и ночной сторонами планеты.