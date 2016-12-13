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Во Франции найден неизвестный рисунок да Винчи стоимостью 15 млн евро

Эскиз был случайно обнаружен парижским доктором на пенсии в бумагах отца

В Париже найдена неизвестная работа Леонардо да Винчи. Стоимость работы оценивается в 15 млн евро, передает издание Telegraph.

Сообщается, что в марте текущего года французский доктор на пенсии, пожелавший остаться анонимным, принес в аукционный дом пачку рисунков, которые принадлежали его отцу. Сотрудник аукционного дома увидел среди 15 эскизов выполненное тушью изображение святого Себастьяна, привязанного к дереву.

Позже эксперты выяснили, что была выполнена между 1482 и 1485 годами и принадлежит перу Леонардо да Винчи. Также отмечается, что это первая работа итальянского художника и ученого, найденная за последние 15 лет.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Во Франции найден неизвестный рисунок да Винчи стоимостью 15 млн евро

Эскиз был случайно обнаружен парижским доктором на пенсии в бумагах отца

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