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Сотрудница полиции выжила после падения с седьмого этажа в Москве

С тяжелейшими травмами женщину доставили в больницу

Сотрудница полиции выпала из окна седьмого этажа жилого дома на юге Москвы и осталась жива, с тяжелыми травмами женщину экстренно госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве и Подмосковью.

Как сказано в сообщении, ЧП произошло в воскресенье около 22.00 в жилом многоэтажном доме по улице Сумская. Выпавшей с седьмого этажа женщиной оказалась дознаватель ОМВД по району Чертаново Южное. На тот момент она находилась в отпуске, сообщает Федеральное агентство новостей.

В результате падения женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована прибывшими врачами скорой помощи. По факту падения женщины проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Сотрудница полиции выжила после падения с седьмого этажа в Москве

С тяжелейшими травмами женщину доставили в больницу

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