Горбачев допустил создание в границах СССР нового союза

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в границах Союза может появиться новое объединение, в которое добровольно войдут бывшие советские республики.

Он отметил, что в качестве возврата к СССР такое невозможно, но может произойти в рамках Союзного государства. «Я считаю, что Союз новый может быть», — заявил Горбачев ТАСС.

Бывший советский лидер также отметил, что мог арестовать президента России Бориса Ельцина, главу Белоруссии Станислава Шушкевича и лидера Украины Леонида Кравчука, но не стал этого делать из опасений, что развяжет тем самым гражданскую войну.

«Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Я предпринял другое — я отдал власть, я ушел сам, чтобы избежать кровопролития», — заявил Горбачев.

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