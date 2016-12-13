Пассажирский лайнер экстренно сел в Нью-Йорке после сообщения о бомбе

Пассажирский лайнер Airbus A380 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке после сообщения о бомбе, якобы заложенной на борту. Об этом рассказал телеканал NBC.

Анонимный звонок поступил в один из офисов компании, передает телеканал.

На борту воздушного судна, которое совершало рейс из американского Хьюстона (штат Техас) в немецкий Франкфурт-на-Майне, находились около 530 пассажиров. Экстренные службы изолировали самолет от других воздушных судов и провели эвакуацию пассажиров, сообщает RNS.

В настоящий момент специалисты осматривают самолет.