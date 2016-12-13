Воронежский оперный театр начнут реконструировать в 2018 году

Реконструкцию Воронежского оперного театр проведут в 2018 году, а торги на право проведения проектных и исследовательских работ могут состояться уже в мае следующего года. Об этом рассказал заместитель руководителя регионального департамента строительной политики Артур Кулешов.

По его словам, в настоящий момент составляется план технического задания для проектирования здания.

Немецкий архитектор Йорг Кюммель предложил увеличить здание театра за счет создания репетиционных залов со стеклянной крышей.

«Мы делали подобное для L'Opéra Bastille в Париже. Репетиционный зал там расположен под землей и соседствует со станцией метро. Мы объединили их стеклянной стеной и обеспечили визуальный контакт из общественной зоны в зону творчества», — цитирует Кюммеля ИА «Абирег».

Другой план реконструкции представил автор интерьеров Воронежского камерного театра Михаил Степучев. Его вариант реконструкции предусматривает создание полукруглой пристройки, стены и крыши, прикрытой медиафасадом, где будут размещаться афиши.

Главный инженер проектов ЗАО «Проектный институт «Гипрокоммундортранс» Роман Ещенко предложил сразу два варианта четырехэтажных пристроек к зданию театра, в которых разместят вспомогательные помещения, а также гримерные артистов и кафе. В первом случае помещение получит фасад из стекла с изменяемой поляризацией, а во втором — стилизованные колонны.

Процесс проектирования нового здания может продлиться от шести месяцев до года. Реконструировать театр начнут в 2018 году, стоимость ремонтных работ оценивается в 1–1,5 млрд рублей.

Воронежский государственный театр оперы и балета — единственный оперный театр в Черноземье. Он был основан в сентябре 1931 года. За свою почти полувековую историю на его сцене было поставлено свыше 200 спектаклей из классического оперного и балетного репертуара. Театр гастролирует во многих странах мира, в том числе в США, Германии, Венгрии, Испании, Франции, странах Африки и Азии. Современный репертуар имеет более 40 постановок из русской и зарубежной классики, а также произведения современников.