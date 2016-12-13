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Более 7 тыс. мирных жителей вышли из Восточного Алеппо за сутки

Российские военнослужащие разминировали территорию площадью 16,3 га

Более 7 тыс. мирных жителей за минувшие сутки были выведены из восточной части сирийского Алеппо. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«В течение суток из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо при содействии российского Центра примирения враждующих сторон выведено 7796 мирных жителей, в том числе 3946 детей», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что все горожане размещены в специальных гуманитарных центрах. Они обеспечены горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.

Также сообщается, что 375 террористов сложили оружие и вышли в западную часть города, передает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того в материале говорится, что российские военнослужащие продолжают разминирование освобожденных от террористов кварталов Алеппо.

«За сутки ими была разминирована территория общей площадью 16,3 га. От взрывоопасных предметов было очищено 48 зданий, в том числе пять школ, жилой комплекс, дом престарелых и парковая зона, а также 2,5 км автодорог», — уточняется в сообщении.

Всего к настоящему моменту обезврежено 1225 взрывоопасных предмета, в том числе 1182 самодельных взрывных устройства.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. Правительственные силы воюют с боевиками различных вооруженных формирований и исламистских группировок, в числе которых ИГ и «Джебхат Фатах аш-Шам» (обе запрещены в России).

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Более 7 тыс. мирных жителей вышли из Восточного Алеппо за сутки

Российские военнослужащие разминировали территорию площадью 16,3 га

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