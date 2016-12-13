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Территорию Крайнего Севера решено уменьшить

Но северные льготы всё равно останутся

Перечень территорий Крайнего Севера будет ограничен. Соответствующее постановление приняло правительство.

Изменения коснулись Хабаровского края, Амурской области и Якутии. Они объясняются тем, что некоторые районы перестали быть территориями с ограниченными сроками завоза грузов.

Как сообщает ИА AmurMedia, в частности, в Хабаровском крае перестанут быть территорией Крайнего Севера Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань.

Агентство напоминает, что территориями Крайнего Севера считаются районы и населенные пункты, у которых отсутствуют морской или речной порты, железнодорожные станции, а также те, с которыми нет связи по дорогам с твердым покрытием.

Уточним, что территории Крайнего Севера получают особую господдержку. Это заключается в досрочном завозе продуктов и медикаментов. Там устанавливаются свои цены на нефтепродукты. Но северных льгот изменения не коснутся, они останутся.  

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Территорию Крайнего Севера решено уменьшить

Но северные льготы всё равно останутся

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