Более 44 млн рублей похитили при реконструкции Центра имени Сербского

Схему хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» раскрыли оперативники при содействии Минздрава РФ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в контрактах отражались недостоверные данные о якобы выполненных работах на сумму более 44 млн рублей.

Представитель МВД пояснила, что в 2013 году в рамках крупного госконтракта центр заключил договор подряда со строительной компанией на выполнение капитального ремонта клинического корпуса амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз.

Как установили оперативники, хищение проводилось путем изготовления подложных актов приема и сдачи и справок о стоимости выполненных работ, в которых отражались завышенные и недостоверные сведения об объемах и качестве якобы выполненных работ, передает «РИА Новости».

Дома и на работе у фигурантов были проведены обыски. Двое из предполагаемых организаторов криминальной схемы — руководители подрядных организаций — по решению суда заключены под стражу, бывший главный инженер Центра имени Сербского взят под домашний арест, сообщила Волк.