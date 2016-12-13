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Более 44 млн рублей похитили при реконструкции Центра имени Сербского

Двое фигурантов дела взяты под стражу, еще один помещен под домашний арест

Схему хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского»  раскрыли оперативники при содействии Минздрава РФ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в контрактах отражались недостоверные данные о якобы выполненных работах на сумму более 44 млн рублей.

Представитель МВД пояснила, что в 2013 году в рамках крупного госконтракта центр заключил договор подряда со строительной компанией на выполнение капитального ремонта клинического корпуса амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз.

Как установили оперативники, хищение проводилось путем изготовления подложных актов приема и сдачи и справок о стоимости выполненных работ, в которых отражались завышенные и недостоверные сведения об объемах и качестве якобы выполненных работ, передает «РИА Новости».

Дома и на работе у фигурантов были проведены обыски. Двое из предполагаемых организаторов криминальной схемы — руководители подрядных организаций — по решению суда заключены под стражу, бывший главный инженер Центра имени Сербского взят под домашний арест, сообщила Волк.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Более 44 млн рублей похитили при реконструкции Центра имени Сербского

Двое фигурантов дела взяты под стражу, еще один помещен под домашний арест

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