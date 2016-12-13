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Поезд Москва–Киев проверяют в Москве после звонка о бомбе

В экстренных службах столицы не исключают, что о взрывном устройстве сообщил опаздывающий на поезд пассажир

Кинологи с собаками проверяют поезд сообщением Москва–Киев на Киевском вокзале в Москве после анонимного звонка о взрывном устройстве.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника агентства, возможно, что звонил опаздывающий на поезд пассажир. В таком случае ему будет грозить уголовное наказание.

По данным источника, на вокзал прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе полицейские и спасатели.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Поезд Москва–Киев проверяют в Москве после звонка о бомбе

В экстренных службах столицы не исключают, что о взрывном устройстве сообщил опаздывающий на поезд пассажир

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