Поезд Москва–Киев проверяют в Москве после звонка о бомбе

Кинологи с собаками проверяют поезд сообщением Москва–Киев на Киевском вокзале в Москве после анонимного звонка о взрывном устройстве.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника агентства, возможно, что звонил опаздывающий на поезд пассажир. В таком случае ему будет грозить уголовное наказание.

По данным источника, на вокзал прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе полицейские и спасатели.