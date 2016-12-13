Из-за снежной бури в Кузбассе произошло массовое ДТП

Снежная буря стала основной причиной массового ДТП в Кемеровской области. Во вторник на участке дороги Кемерово–Ленинск-Кузнецкий столкнулись более восьми автомобилей. В результате аварии один человек получил травмы.

Из-за массового столкновения движение на 15-м км автодороги Кемерово–Ленинск-Кузнецкий временно недоступно в обоих направлениях. Автоинспекторы предусмотрели объезд. Между тем сложные метеоусловия и плохая видимость сохраняются. В Кемеровской области идет снег, на дорогах гололед и снежные заносы. Порывы ветра достигают 20–25 м/с.

Как передает РЕН ТВ, многие автомобили оказались в результате инцидента в снежной ловушке. На месте ЧП работают экстренные службы.

