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Пожар на складе пиломатериалов в Москве локализован

Площадь возгорания составила 200 кв. м

Пожарные локализовали возгорание деревянных конструкций на складе пиломатериалов на улице Мироновской на востоке Москве. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Тушение пожара продолжается, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение в Центр управления кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве о пожаре в одноэтажном складском здании на улице Мироновская, дом 32 поступило во вторник в 08.43, передает РИАМО.

Пожарные и спасатели незамедлительно выехали к месту пожара. «Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 09.17 возгорание было локализовано», — говорится в сообщении ведомства.

В тушении огня было задействовано 10 единиц техники и 47 человек личного состава ГУ МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Пожар на складе пиломатериалов в Москве локализован

Площадь возгорания составила 200 кв. м

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