«Яндекс» выяснил музыкальные предпочтения россиян в 2016 году

Портал «Яндекс.Музыка» подвел итоги музыкальных предпочтений россиян за 2016 год. Сервер выяснил, какие исполнители, песни и альбомы стали самыми популярными среди пользователей в 2016 году.

Самыми популярными российскими исполнителями по итогам 2016 года, по подсчетам сервера, стали Егор Крид, Юлианна Караулова и группировка «Ленинград», сообщает телеканал «360».



В десятке самых популярных треков, первое место среди которых по частоте запросов заняла композиция Stressed Out Twenty One Pilots, не оказалось ни одного отечественного представителя. Далее следуют Hymn For The Weekend Coldplay и Reality Lost Frequencies и Janieck Devy.



«Яндекс» установил также, в каких городах живут поклонники конкретных исполнителей. В Новосибирске самой популярной оказалась группа Radiohead (25 тыс. прослушиваний), в Санкт-Петербурге «Аукцыон» прослушали 25 тыс. раз, в Краснодаре жители чаще всего слушали Дэвида Боуи — 24 тыс. В Уфе самой популярной по итогам уходящего года стала группа «Чайф» — 23 тыс., в Омске лидирует «Сплин», набравший 22,5 тыс. запросов, David Guetta получил в Москве 21 тыс. запросов на прослушивание, в Ростове Metallica набрала 20 тыс. запросов.

В Самаре в 2016 году предпочитали Владимира Высоцкого — 17,5 тыс. 17 тыс. раз жители Владивостока прослушали рэпера Мота, а в Екатеринбурге 13,8 тыс. — Ивана Дорна.