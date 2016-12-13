Войска ВВО очистили Амурскую область от взрывоопасных предметов

Инженерные войска Восточного военного округа (ВВО) в 2016 году очистили от взрывоопасных предметов свыше 600 га в пяти регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», обезвреживание взрывоопасных предметов проводилось на территории Забайкальского края, Амурской области, Камчатки, Бурятии и в Приморье в тех местах, где шли сражения в период Гражданской войны и Второй мировой войны. В результате проведенной работы в 2016 году было уничтожено свыше 240 взрывоопасных предметов.

Помимо этого, саперы ВВО провели очистку от неразорвавшихся боеприпасов территорий семи крупных полигонов и учебно-тренировочных комплексов округа, где проводятся занятия по боевой подготовке.