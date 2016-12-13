Большинство россиян считают, что Путин заботится об их благосостоянии

48% опрошенных полагают, что усилия президента РФ по улучшению состояния экономики пропадают зря из-за отсутствия хорошей властной команды
Три четверти россиян считают, что российский президент Владимир Путин делает все для того, чтобы улучшить благосостояние народа. Таковы данные опроса, проведенного социологическим «Аналитическим центром Юрия Левады». 24% опрошенных также полагают, что Путин уже многое для этого сделал.
Почти половина респондентов — 48% — уверены, что все усилия главы государства по улучшению состояния экономики и личного благосостояния россиян пропадают зря из-за отсутствия у Путина хорошей властной команды, а реализация указов президента сталкивается с сопротивлением бюрократии, передает «Федеральное агентство новостей».
При этом остается достаточно высоким уровень доверия Владимиру Путину — 28% респондентов считают, что «Путин успешно и достойно справляется с проблемами страны», 39% уверены, что глава государства еще многое может сделать на своем посту, а 29% считают, что сегодня альтернативы Путину в российской политике нет.