Экология Сургутнефтегаза: ответственность и открытость

9 декабря уходящего года стало днем торжества «Здравого смысла» – именно так называется совместный проект Группы Креон, Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России и Национального Рейтингового Агентства по подведению экологических итогов работы бюджетообразующей отрасли страны. Третий год подряд обнародован рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний, а также отмечены усилия региональных властей и некоммерческих организаций в сфере природоохранной деятельности.

Корпоративными лауреатами гражданской инициативы «Здравый смысл» стали компания «Сахалин Энерджи» (1 место), «Газпром» (2 место), «Сургутнефтегаз» (3 место), ЛУКОЙЛ, «Салым Петролеум», «Эксон» с проектом «Сахалин-1» (занявшие места с 4 по 6 в таком порядке).

Легко заметить, что несомненным корпоративным лидером экологического рейтинга за время его проведения продолжает оставаться «Сургутнефтегаз». Став третьей и уступив пальму первенства в текущем году, компания, тем не менее, за счет убедительных побед в 2014-2015 гг. вновь продемонстрировала свое умение строить разумный баланс между защитой окружающей среды и ведением эффективного бизнеса.

В основе природоохранных мероприятий – Экологическая политика Компании, направленная на постоянное планомерное уменьшение влияния производства на окружающую среду. Основные направления программы «Экология»: строительство природоохранных объектов; обеспечение надежности нефтепромыслового оборудования, в том числе трубопроводов, предупреждение и ликвидация последствий аварий на трубопроводах; охрана, рациональное использование земель; охрана атмосферного воздуха; охрана водных ресурсов и рациональное водопользование; обезвреживание и утилизация отходов производства; мониторинг компонентов природной среды и производственных объектов; экологическое обучение персонала; проведение научно-исследовательских работ в области охраны окружающей среды, в том числе в области сохранения биоразнообразия, воспроизводства водных биоресурсов.

Экологическая политика Сургутнефтегаза - постоянное планомерное уменьшение влияния производства на окружающую среду

«Сургутнефтегаз» обеспечивает ежегодный высокий уровень инвестиций в охрану окружающей среды и экологическую безопасность: за 10 лет на природоохранные мероприятия направлено 196,6 млрд руб. В последние 3 года наблюдается стабилизация экологических затрат на уровне 18 млрд рублей в год.

Наиболее капиталоемкое направление – утилизация промстоков и отходов, за 10 последних лет на эти цели направлено 84,8 млрд рублей. При этом приоритет при обращении с отходами Компания отдает их переработке с последующим вовлечением в производственный процесс с целью снижения количества отходов, подлежащих захоронению.

Так, ежегодно в результате деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» образуется около 725 тыс. тонн отходов производства и потребления, из которых основную массу составляют буровые шламы (около 66%). В сотрудничестве с ведущими научными центрами страны в Компании разработана новая технология безамбарного бурения скважин: вместо опасных химических реагентов и нефти для приготовления буровых растворов применяются экологически безопасные биоразлагаемые реагенты, четырехступенчатые системы очистки бурового раствора, которыми оснащен парк буровых станков Общества.

Сургутнефтегаз обеспечивает ежегодный высокий уровень инвестиций в охрану окружающей среды и экологическую безопасность

В 2016 году технология получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, а ее применение не только экономит значительные финансовые средства (не менее 800 млн руб. в год), но и снижает техногенную нагрузку на окружающую среду. На протяжении многих лет безамбарный способ бурения позволял поддерживать уровень утилизации буровых шламов не ниже 87%, при этом в 2016 году показатель достигнет 89%.

Не менее успешно «Сургутнефтегаз» решает задачу по обезвреживанию нефтешламов - специфических отходов нефтедобычи. Не один десяток лет Компания успешно эксплуатирует комплексы оборудования, позволяющие достичь 100%-ного уровня обезвреживания нефтешламов и нефтезагрязненного грунта, предотвращая захоронение более 40 тыс.м3 отходов ежегодно.

Затраты на приобретение оборудования по обезвреживанию отходов, а также капитальное строительство и реконструкцию объектов утилизации и обезвреживания отходов в 2016 году составили 3223 млн руб.

Комплексный подход к решению задач в области обращения с отходами, как следствие, способствует поддержанию низкого удельного показателя образования и захоронения отходов (0,013 т и 0,003 т на 1 т добытой нефти соответственно).

ОАО «Сургутнефтегаз – одна из немногих компаний, которая рекультивировала все нефтезагрязненные земли из т.н. «исторического наследия» прошлых лет.

Вторым по капиталоемкости направлением является строительство природоохранных объектов – в среднем на эти цели расходуется по 6,15 млрд рублей в год. Ощутимую эффективность принес комплексный подход к реализации воздухоохранных мероприятий. Высокий уровень инвестиций в строительство и модернизацию объектов по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) позволяет «Сургутнефтегазу» в условиях ввода в эксплуатацию новых месторождений и роста объемов добычи углеводородного сырья удерживать рекордный в отрасли показатель использования ПНГ (с 2008 года - более 95%, с 2012 года – более 99 %), что сводит негативное воздействие на атмосферу до современного технологического минимума.

Такой уровень достигается за счет переработки ПНГ на мощностях собственного завода (67%), использования для выработки собственной электроэнергии на 22 газотурбинных и 7 газопоршневых электростанциях (25%), закачки в нефтеносные пласты для поддержания пластового давления (5%), применения в качестве топлива в различном оборудовании (3%).

Инвестиции в основной капитал на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов воздухоохранного назначения за последние десять лет составили более 47 млрд руб. Только в результате реализации программы по утилизации ПНГ с 2006 года объем выбросов загрязняющих веществ от сжигания ПНГ на факелах снижен в 13 раз, а объем ежегодного выброса парникового газа предотвращен более чем на 200 тыс. тонн (5 млн т в СО 2 -эквиваленте).

Предупреждение аварий на трубопроводах – третье эконаправление по величине капиталовложений на сумму в 36,16 млрд рублей за десятилетие. И это того стоит, поскольку недостаточная эксплуатационная надежность промысловых трубопроводов, систем сбора скважинной продукции и поддержания пластового давления зачастую приводит к значительному материальному и экологическому ущербу.

В целях предотвращения потерь в Компании осуществляется входной контроль качества трубной продукции; применение труб повышенной коррозионной стойкости; обезвоживание нефти; ингибиторная защита и мониторинг коррозии; диагностика, толщинометрия и дефектоскопия, внутритрубная очистка; капитальный ремонт трубопроводов.

Компанией достигнут рекордный в отрасли уровень использования попутного нефтяного газа – 99,32%

Так, с 2013 года капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт нефтегазопроводов в обязательном порядке ведется с использованием труб с увеличенным безаварийным сроком службы. «Сургутнефтегаз» обладает уникальным по автоматизации, механизации и качеству применяемых материалов собственным производством по нанесению наиболее эффективного внутреннего антикоррозионного покрытия на трубы и соединительные детали трубопроводов, производительностью 6000 труб и 1250 соединительных деталей в месяц.

К концу 2016 года объем внедрения труб с внутренним защитным покрытием в Компании составит около 2800 километров (35% от общей протяженности нефтегазопроводов).

Реализация комплексных мер позволила Компании в 2016 году обеспечить безаварийную эксплуатацию межпромысловых нефтепроводов и многократное снижение частоты возникновения инцидентов на объектах системы нефтесбора, минимизировав экологические риски по причине коррозии на этих объектах.

В 2016 году аварий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов, не допущено.

Сургутнефтегаз – один из национальных лидеров бережного отношения к среде обитания и минимизации ущерба от промышленного производства

Куда как менее затратной, но не менее важной является еще одна функция природоохранной деятельности «Сургутнефтегаза» – экологический мониторинг. Такая система наблюдений за качеством компонентов природной среды и оценки изменений их состояния, позволяющая контролировать и выявлять негативные изменения, возникающие под воздействием антропогенных факторов, организована на всех лицензионных участках Компании. Экомониторинг выполняется одиннадцатью аккредитованными лабораториями «Сургутнефтегаза» во главе с Центральной базовой лаборатории экоаналитических и технологических исследований, самый современный приборный парк которой позволяет анализировать 258 показателей работы Компании, в том числе 95 экологических.

Организовано ведение биологического мониторинга, состояния и загрязнения растительного покрова, биоресурсов и криолитозоны. Для выполнения этих работ привлекаются ведущие научные учреждения страны.

Широко используется дистанционный мониторинг – аэровизуальное патрулирование территории с применением вертолетной техники и беспилотных летательных аппаратов, проводится крупномасштабная аэрофотосъемка территории, приобретается космическая съемка сверхвысокого разрешения с последующим дешифрированием полученных материалов.

Затраты на мониторинг компонентов природной среды в 2016 году составят 185,9 млн руб.

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что общая характеристика экологической обстановки в зоне деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» удовлетворительная. Воздействие промышленных объектов характеризуется как допустимое, т.е. обеспечивающее соблюдение качества окружающей природной среды.



Включая, кстати сказать, территорию природного парка «Нумто» в Югре, где усилиями российского Гринписа «Сургутнефтегаз» был подвергнут голословным обвинениям в нарушении экологического законодательства. Измышления были полностью отвергнуты принятым Правительством ХМАО-Югры Постановлением «О Положении о природном парке «Нумто», не только подтвердившим , но и еще более ужесточившим соблюдение баланса всех направлений развития природного парка с возможностью добычи углеводородов, обеспечивающей основу устойчивого экономического положения и развития округа…