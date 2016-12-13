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Глава ФСБ заявил о предотвращении 42 терактов в 2016 году

Преступления планировали выходцы из ближнего зарубежья

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В России в 2016 году было предотвращено 42 теракта, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.

«Повышена эффективность упреждающих действий правоохранительных органов и силовых структур. Совместными усилиями на стадии подготовки предотвращено 42 преступления террористической направленности», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Бортников, теракты планировались на транспортных объектах и в местах массового скопления людей. Он также сообщил, что преступления планировали выходцы из ближнего зарубежья.

Глава ФСБ также сообщил, что спецслужбы в 2016 году предотвратили выезд за рубеж 86 россиян, намеревавшихся примкнуть к международным террористическим организациям. Бортников добавил, что в 2016 году были заблокированы счета более 2 тыс. лиц, в отношении которых имелись достоверные сведения об их причастности к терроризму, в том числе к финансированию преступной деятельности.

«Пресечена деятельность 34 вербовщиков, вовлекавших россиян в террористические структуры на территории нашей страны», — отметил директор ФСБ.

Александр Бортников заявил, что в целом террористическая активность в России в 2016 году продолжила снижаться.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Глава ФСБ заявил о предотвращении 42 терактов в 2016 году

Глава ФСБ заявил о предотвращении 42 терактов в 2016 годуПреступления планировали выходцы из ближнего зарубежья

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