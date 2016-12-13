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Водитель пермского автобуса высадил ребенка в лесу в –21 градус мороза

Он не остановился по требованию на остановке и провез ребенка намного дальше

Водитель автобуса в Перми высадил 8−9 летнего ребенка в лесу вместо требуемой остановки. Инцидент произошел 9 декабря недалеко от поворота на микрорайон Чапаевский.

Сообщается, что мальчик попросил остановиться на остановке, но водитель проигнорировал его и поехал дальше. Он остановил автобус, лишь когда мальчик стал кричать об остановке и к процессу переговоров с водителем подключилась кондуктор. Автобус остановился и мальчик вышел почти в лесу. Сам водитель утверждает, что не слышал, как ребенок просил остановить автобус на нужной ему остановке. В момент происшествия в городе был 21-градусный мороз.

Это не первый подобный случай с детьми в общественном транспорте на Урале. В начале ноября в Екатеринбурге девочку высадили из автобуса, потому что она не смогла заплатить за проезд, и ребенку пришлось несколько остановок идти пешком в 30-градусный мороз. В Якутии 10 декабря  в результате ДТП с микроавтобусом, которое произошло на 450-м км федеральной трассы «Лена», шесть человек остались в легкой одежде ждать помощи на 45-градусном морозе. Сообщается, что они провели на улице несколько часов, а теплые вещи после аварии разбросало на десятки метров. Когда прибыла помощь, все они находились в состоянии шока, с различными травмами и с трудом могли разговаривать. Выжить им удалось благодаря тому, что они сумели разжечь костер, у которого согревались до прибытия спасателей, сообщает «Свободная пресса».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Водитель пермского автобуса высадил ребенка в лесу в –21 градус мороза

Он не остановился по требованию на остановке и провез ребенка намного дальше

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