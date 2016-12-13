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МИД Словакии: ЕС не планирует вводить санкции против РФ из-за Сирии

Как сообщил глава дипведомства, возможность введения новых ограничительных мер не исключается

Евросоюз не рассматривает ввод дополнительных ограничительных мер против России из-за ситуации в Сирии. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«На данный момент нет», — ответил Лайчак на соответствующий вопрос. Его слова приводит «РИА Новости».

При этом Лайчак не исключил возможность введения новых санкций в зависимости от развития ситуации в Сирии.

В конце октября госсекретарь США Джон Керри заявил, что решение об антироссийских санкциях может быть принято уже в ближайшие несколько дней. Кроме того, СМИ сообщали, что в ЕС также рассматривают возможность введения ограничительных мер. Однако глава европейской дипломатии Федерика Могерини позже опровергла эту информацию.

На саммите лидеров ЕС, который прошел 21–22 октября в Брюсселе, вопрос о санкциях в отношении РФ был отложен. По его итогам канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что дискуссия на тему ограничений в отношении Москвы была долгой и тяжелой, но ЕС не включил в итоговый документ по Сирии возможность введения санкций против России.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что санкциями против РФ невозможно решить конкретные проблемы.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

МИД Словакии: ЕС не планирует вводить санкции против РФ из-за Сирии

Как сообщил глава дипведомства, возможность введения новых ограничительных мер не исключается

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