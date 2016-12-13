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ФСБ: украинские диверсанты в Крыму могут готовить теракты

Глава ведомства Александр Бортников напомнил, что уже две преступные группы в регионе были нейтрализованы

В ФСБ РФ заявили, что Украина начала активные действия по подготовке диверсий в Крыму.

«К активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные организации», — сказал Бортников в ходе заседания, передает «Федеральное агентство новостей».

Также глава ФСБ напомнил о том, что в этом году служба уже нейтрализовала две группы украинских диверсантов, которые собирались атаковать жизненно важные объекты Крыма.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

ФСБ: украинские диверсанты в Крыму могут готовить теракты

Глава ведомства Александр Бортников напомнил, что уже две преступные группы в регионе были нейтрализованы

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