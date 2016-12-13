После наезда на девочек-близнецов на юго-западе Москвы возбуждено дело

После наезда на восьмилетних сестер-близняшек на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность водителя Gelandewagen.



В настоящее время дети с травмами находятся в одной из столичных больниц. На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью».

Инцидент произошел 12 декабря на пересечения улицы Мосфильмовская и Университетского проспекта. Водитель внедорожника сбил школьниц, которые вместе с матерью переходили дорогу по пешеходу на зеленый сигнал светофора. После этого он скрылся с места ДТП.

В настоящее время правоохранители выясняют местонахождение мужчины, передает ТВ Центр.

