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После наезда на девочек-близнецов на юго-западе Москвы возбуждено дело

Полицейские установили личность водителя Gelandewagen, который скрылся с места ЧП

После наезда на восьмилетних сестер-близняшек на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность водителя Gelandewagen.

В настоящее время дети с травмами находятся в одной из столичных больниц. На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью».

Инцидент произошел 12 декабря на пересечения улицы Мосфильмовская и Университетского проспекта. Водитель внедорожника сбил школьниц, которые вместе с матерью переходили дорогу по пешеходу на зеленый сигнал светофора. После этого он скрылся с места ДТП.

В настоящее время правоохранители выясняют местонахождение мужчины, передает ТВ Центр.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

После наезда на девочек-близнецов на юго-западе Москвы возбуждено дело

Полицейские установили личность водителя Gelandewagen, который скрылся с места ЧП

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