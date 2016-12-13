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В Петербурге автобус попал в ДТП из-за недомогания водителя

Никто из пассажиров не пострадал, водитель госпитализирован

В Невском районе Санкт-Петербурга автобус попал в аварию из-за почувствовавшего себя плохо водителя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу. В результате ДТП никто не пострадал.

Инцидент произошел утром во вторник около 08.15 в районе дома № 8 корпус 1 на проспекте Солидарности. Рейсовый автобус № 12 столкнулся с грузовым автомобилем Mitsubishi.

По мнению очевидцев, водителю стало плохо во время движения. Когда автобус выехал на трамвайные пути, двери были открыты. После столкновения с грузовиком пассажиры стали экстренно покидать транспортное средство, сообщает сайт «Комсомольской правды». В результате инцидента никто не пострадал.

Водитель госпитализирован для установления диагноза. Причины ДТП установят специалисты.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В Петербурге автобус попал в ДТП из-за недомогания водителя

Никто из пассажиров не пострадал, водитель госпитализирован

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