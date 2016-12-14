Сирия скоро объявит о полном освобождении Алеппо

Жители Алеппо вышли на улицу и празднуют освобождение города от террористов. Сразу два военных источника «Известий» в Дамаске и Алеппо сообщают, что в ближайшее время будет объявлено о том, что город полностью освобожден от боевиков. В России уверены: успех сирийской армии и российских ВКС в Алеппо достигнут вопреки позиции США, а борьба с терроризмом в Сирии будет вестись до его полного уничтожения.



Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал «Известиям», что Алеппо освободили вопреки тому, что американская сторона стремилась навязать Москве различные переговоры каждый раз, как только намечался серьезный перелом в ходе военной операции.



— США предлагали переговоры, чтобы сохранить засевших там боевиков. Очень важно, что Россия на последнем этапе не пошла на это. Не сомневаюсь, что за этими предложениями скрывался обман. Понимаете, началось всё с того, что неким силам нужно было дестабилизировать Сирию, что у них в итоге и получилось. А освобождение Алеппо — это шаг для того, чтобы стабилизировать страну, — подчеркнул Леонид Калашников.



В свою очередь, профессор Дамасского университета политолог Басама Абу Абдалла подтвердил «Известиям», что в ближайшее время руководство сирийской армии объявит о победе над террористами в Алеппо.



— Мне известно, что руководство сирийской армии в ближайшее время официально объявит об успехе в Алеппо. Когда это будет точно, сказать сложно, так как война еще продолжается. Но могу сказать, что скоро уже будет заявление, — сказал сирийский эксперт.



Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщил, что за сутки сирийская армия освободила от боевиков еще 11 кварталов восточной части Алеппо. В центре также уточнили, что с начала операции сирийской армии по освобождению города было выведено около 110 тыс. жителей Восточного Алеппо. Мирных граждан из этих районов Алеппо выводили офицеры российского Центра примирения, сообщили российские военные. В свою очередь, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1046.



Сирийский политолог, заместитель директора Центра стратегических исследований в Дамаске Талеб Ибрагим отметил ключевую роль российских ВКС в успехе победы над терроризмом в Алеппо.



— Город полностью освобожден, население празднует победу. Колоссальную роль в победе сирийской армии в Алеппо сыграла поддержка российских ВКС. Население Сирии искренне благодарно России за помощь в борьбе с террористами, — отметил сирийский политолог.



Между тем российская гуманитарная поддержка мирного населения Алеппо продолжается. Так, накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки Москва доставила в Алеппо более 78 т гуманитарной помощи.



— Российским Центром примирения в город за последние сутки доставлено 78 т гуманитарной помощи: продуктов питания, воды, предметов первой необходимости, медикаментов и палаток, — рассказал официальный представитель Минобороны.



Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов сказал «Известями», что успех сирийской армии и российских ВКС в Алеппо — это еще не конец борьбы с терроризмом. Сенатор отметил, что ВКС России будут продолжать операцию до полного уничтожения терроризма в Сирии.



— Российские ВКС продолжат бороться с терроризмом и после освобождения Алеппо. Разрешение Совета Федерации на использование вооруженных сил в Сирии было дано для того, чтобы бороться с радикалами. Терроризм в Сирии пока не побежден, и Россия будет продолжать поддерживать сирийскую армию в этой борьбе, — подчеркнул сенатор.

