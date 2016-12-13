Оперативники провели обыски у фанатов ЦСКА

У лидеров фанатов московского футбольного клуба ЦСКА провели обыски в рамках уголовного дела о хулиганстве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, первоначально дело было возбуждено по статье 214 УК РФ («Вандализм») после последнего матча с московским «Спартаком» «за нарушения общественного порядка и по факту порванной на стадионе сетки между секторами».

Позднее статья о вандализме была переквалифицирована на ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Источник агентства, отметил, что экстремистской составляющей в действиях футбольных болельщиков на матче не выявлено.

«Обыски у фанатов ЦСКА проводили оперативники уголовного розыска. Полицейские пытаются установить тех, кто непосредственно причастен к факту хулиганства на стадионе, чтобы привлечь их к уголовной ответственности», — сказал он.