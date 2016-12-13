С 17 лет Ирина работает в журналистике, сначала в родном городе Морозовске, потом — в ростовских и столичных СМИ. Не раз она сама собирала деньги больным детям и взрослым. О том, что у нее рак, Ирина узнала в марте.

— У меня не было явных проблем со здоровьем, всё переносила на ногах. Кто работает в журналистике, знает, что высокая температура — не повод не прийти на работу. Из-за постоянной занятости не было времени обращаться в больницу по мелочам. Но когда обратилась, мне поставили страшный диагноз — рак. По гинекологии, — рассказывает Ирина.

Сначала врачи диагностировали вторую стадию, провели две химиотерапии, а во время операции выяснилось, что у Иры последняя стадия рака. Ирина приехала на лечение в Москву. Прошла шесть курсов химиотерапии по другой схеме. Но в середине курса определили, что у нее не та опухоль, от которой лечили.

— Диагноз: нейроэндокринный мелкоклеточный рак с высокой метастатической активностью. То есть он быстро растет и дает метастазы. Опухоль крайне редкая, почти не встречается у людей моего возраста, тем более у женщин, — рассказывает Ирина.

Последующее лечение не принесло результатов. Недавно на обследовании выяснилось, что опухоли растут, некоторые увеличились в шесть раз. Спасти Ирину могут специалисты из Южной Кореи. Клиника в Сеуле пригласила ее на обследование и лечение. Чтобы спасти Ирине жизнь, до 27 декабря нужно собрать 3 311 460 рублей, 320 тыс. рублей уже собрано.

— Для моей семьи это непосильные деньги. Мне стыдно и горько просить, но другого выхода нет. Я прошу вас о добром деле, совершите новогоднее чудо, помогите мне выжить, — сказала Ирина.

Сумма к сбору $53 тыс. — 3 311 460 рублей (курс на 12.12.2016)

Вы можете помочь Ирине, перечислив деньги:

Сбербанк: 4276380071615566 на Десятниченко Ирину Валерьевну

«Яндекс.Деньги» 410013698704331

PayPal irinades85@mail.ru

Страница помощи в Instagram @arinades85