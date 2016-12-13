На ВДНХ пройдет благотворительный забег Дедов Морозов

Ежегодный забег дедов Морозов #happyrun в третий раз пройдет на ВДНХ. Событие намечено на 25 декабря. Об этом сообщает сайт проекта fun runs.

Старт состоится в 11.00 от площади Промышленности на территории ВДНХ. Поучаствовать в забеге может любой желающий, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте организаторов, приобрести билет и получить стартовый пакет. В него входят костюм Деда Мороза, а также персональный номер с чипом для учета хронометража.

Все средства, собранные организаторами забега, пойдут на помощь семьям с тяжело больными детьми, сообщает сетевое издание m24.ru.

По предварительным оценкам, в акции примут участие порядка 1000 человек. Им будет необходимо преодолеть дистанции на 4,9 и 9,3 км.