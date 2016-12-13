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Взрыв газа в жилом доме произошел в КБР

Пострадали несколько человек, в том числе дети

Взрыв бытового газа прогремел в Кабардино-Балкарии в частном домовладении. В результате ЧП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по республике.

Инцидент произошел во вторник, 13 декабря, в селе Верхний Куркужин в Баксанском районе в 09.55 по московскому времени в частном домовладении по улице Афаунова. Возгорания за взрывом не последовало. По предварительным данным, при взрыве пострадали четыре человека, все они — члены одной семьи, среди них двое родителей и двое детей, сообщает РЕН ТВ. Все они госпитализированы с ожогами, их состояние оценивается медиками как тяжелое. Они находятся в реанимации, сообщают «РИА Новости».

На месте уже работают пожарные, туда же выехала оперативна группа МЧС.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Взрыв газа в жилом доме произошел в КБР

Пострадали несколько человек, в том числе дети

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