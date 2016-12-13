Кремль: генсек Совета Европы не знает реальной ситуации в Алеппо

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд не представляет реального положения дел в Сирии и в Алеппо, раз полагает, что это Россия несет ответственность за жестокость, творящуюся регионе.

«По всей видимости, господин Ягланд не обладает информацией о том, что происходит в Алеппо, иначе он обратил бы внимание на те зверства, которые творятся со стороны террористических группировок», — сказал пресс-секретарь президента РФ.



Песков подчеркнул, что тот факт, что Ягланд вообще не упоминает об этих зверствах, говорит о том, что генсек СЕ не обладает информацией о том, что на самом деле творится в Сирии и Алеппо.