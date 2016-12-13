Дума скорректировала состав «спящей» делегации в ПАСЕ

Фракции Госдумы определили депутатов, которые могут представлять нижнюю палату российского парламента в ПАСЕ, в случае если российская делегация вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщили «Известиям» источники во фракциях.

В частности, от «Единой России» в делегацию может быть в качестве «старшего от фракции» включен вице-спикер Петр Толстой — как пояснил источник «Известий», потому, что он хорошо знает французский язык (работал в 1990-х годах в московском корпункте французской газеты Le Monde и в московском бюро информационного агентства France Presse), Вячеслав Никонов — как «международник со стажем» с блестящим знанием английского языка, известные спортсмены Светлана Журова и Вячеслав Фетисов, председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов и его заместитель Елена Ямпольская, депутаты Евгений Ревенко, Сергей Железняк, Елена Аршинова, Отари Аршба, Александр Сидякин.

КПРФ намерена направить в делегацию главу фракции Геннадия Зюганова, вице-спикера Ивана Мельникова и главу комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.

ЛДПР может быть представлена вице-спикером ГД Игорем Лебедевым, главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким и главой комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым.

«Справедливая Россия» готова делегировать в ПАСЕ первого зампреда фракции Александра Буркова и главу комитета по финрынку Анатолия Аксакова.

Всего в делегацию, как ожидается, может быть включено 18 основных членов и 18 заместителей, итого 36 парламентариев. Окончательное решение о составе делегации должен утвердить Совет Думы.

8 декабря Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости скорректировать состав делегации РФ в ПАСЕ и обратил внимание на то, что в нее должны входить опытные парламентарии, об этом журналистам сообщал глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркивал, что на сегодня российская делегация является «спящей», поскольку она лишена права голоса в ПАСЕ с 2014 года. В январе 2016 года Россия отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ до тех пор, пока делегации не будут возвращены все права. Вопрос о подаче заявки на 2017 год до сих пор не решен.