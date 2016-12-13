Задержан директор департамента транспорта Ярославской области

В Ярославской области задержан директор департамента транспорта. Максим Семиохин на эту должность был назначен 7 декабря.

Во вторник в региональном департаменте транспорта проходят обыски. Официальной информации правоохранительные органы пока не дают.



По неподтвержденным данным, оперативные мероприятия проводят сотрудники из других регионов — по одной версии, они представляют Архангельский регион, по другой — Саратовский, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Ранее Максим Семиохин работал в управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Тульской области.

