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Задержан директор департамента транспорта Ярославской области

Максим Семиохин на эту должность был назначен 7 декабря

В Ярославской области задержан директор департамента транспорта. Максим Семиохин на эту должность был назначен 7 декабря.

Во вторник в региональном департаменте транспорта проходят обыски. Официальной информации правоохранительные органы пока не дают.

По неподтвержденным данным, оперативные мероприятия проводят сотрудники из других регионов — по одной версии, они представляют Архангельский регион, по другой — Саратовский, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Ранее Максим Семиохин работал в управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Тульской области.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Задержан директор департамента транспорта Ярославской области

Максим Семиохин на эту должность был назначен 7 декабря

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