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Песков уточнит, был ли на приеме в Кремле командир ЧВК Уткин

Пресс-секретарь президента пообещал проверить списки приглашенных

Представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос журналистов о том, был ли на приеме в Кремле в честь Героев Отечества командир частной военной компании Дмитрий Уткин, больше известный как Вагнер. Его ЧВК, по сообщениям некоторых СМИ, принимала участие в сражениях в Сирии и Донбассе.

«Нужно будет проверить список приглашенных. Так не могу навскидку сказать», — признался Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что сообщит журналистам о том, был ли Уткин в Кремле, после того как проверит списки.

В 2013 году Дмитрий Уткин покинул Вооруженные силы РФ и стал участником частной военной компании. По разным данным, он воевал в Сирии, а также на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Песков уточнит, был ли на приеме в Кремле командир ЧВК Уткин

Пресс-секретарь президента пообещал проверить списки приглашенных

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