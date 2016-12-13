Навальный заявил, что будет участвовать в выборах президента РФ в 2018

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный заявил, что собирается участвовать в президентских выборах в 2018 году. Он уже разместил соответствующее видеообращение на сайте своей кампании по выдвижению в президенты.

«Через год с небольшим в нашей стране пройдут выборы президента. Я долго размышлял, должен ли я принять в них участие. Я пришел к выводу, что да. Я приму участие в борьбе за пост президента России», — сообщил Навальный, передает ТАСС.

Оппозиционер полагает, что это решение принесет пользу всей стране и «каждому конкретному человеку», даже тем, кто не разделяет его идеи.

Навальный подчеркнул, что предложит избирателям достойную программу развития страны.