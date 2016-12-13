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Навальный заявил, что будет участвовать в выборах президента РФ в 2018

Оппозиционер разместил соответствующее видеообращение на сайте своей кампании по выдвижению

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный заявил, что собирается участвовать в президентских выборах в 2018 году. Он уже разместил соответствующее видеообращение на сайте своей кампании по выдвижению в президенты.

«Через год с небольшим в нашей стране пройдут выборы президента. Я долго размышлял, должен ли я принять в них участие. Я пришел к выводу, что да. Я приму участие в борьбе за пост президента России», — сообщил Навальный, передает ТАСС.

Оппозиционер полагает, что это решение принесет пользу всей стране и «каждому конкретному человеку», даже тем, кто не разделяет его идеи.

Навальный подчеркнул, что предложит избирателям достойную программу развития страны.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Навальный заявил, что будет участвовать в выборах президента РФ в 2018

Навальный заявил, что будет участвовать в выборах президента РФ в 2018Оппозиционер разместил соответствующее видеообращение на сайте своей кампании по выдвижению

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