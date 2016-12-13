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Последнее суперлуние года москвичи увидят в ночь на 14 декабря

Луна подойдет к нашей планете на максимально близкое расстояние

Москвичи в ночь на 14 декабря смогут наблюдать третью и последнюю в этом году суперлуну. Спутник Земли в это время подойдет к  нашей планете на максимально близкое расстояние. Об этом сообщает NASA.

Луна будет настолько яркой, что сможет затмить даже метеоритный поток Гемениды, идущий на Землю. Таким образом, метеориты будут видимы хуже в 5–10 раз. Пик суперлуния в столице придется на 04.05 утра 14 декабря.

Суперлуние — нередкое явление, однако для наблюдения за ним необходимо безоблачное небо. В этот период хорошо заметны контуры Луны даже невооруженным глазом. С помощью бинокля можно разглядеть лунные моря и кратеры, сообщает сетевое издание m24.ru.

В 2017 году суперлуние произойдет только один раз — 3 декабря.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Последнее суперлуние года москвичи увидят в ночь на 14 декабря

Луна подойдет к нашей планете на максимально близкое расстояние

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