Последнее суперлуние года москвичи увидят в ночь на 14 декабря

Москвичи в ночь на 14 декабря смогут наблюдать третью и последнюю в этом году суперлуну. Спутник Земли в это время подойдет к нашей планете на максимально близкое расстояние. Об этом сообщает NASA.

Луна будет настолько яркой, что сможет затмить даже метеоритный поток Гемениды, идущий на Землю. Таким образом, метеориты будут видимы хуже в 5–10 раз. Пик суперлуния в столице придется на 04.05 утра 14 декабря.

Суперлуние — нередкое явление, однако для наблюдения за ним необходимо безоблачное небо. В этот период хорошо заметны контуры Луны даже невооруженным глазом. С помощью бинокля можно разглядеть лунные моря и кратеры, сообщает сетевое издание m24.ru.

В 2017 году суперлуние произойдет только один раз — 3 декабря.

