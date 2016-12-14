Чтобы душа радовалась…

Программа строительства православных храмов — не чей-то пиар-ход, не чей-то личный проект. Это уникальный, народный благотворительный проект, аналогов которого, пожалуй, нет в мире. Конечно, как у любого большого начинания, у его истоков стояли конкретные лица: патриарх Московский и всея Руси Кирилл и два столичных мэра — Сергей Собянин и его предшественник Юрий Лужков.

Совсем недавно патриарх Кирилл отметил юбилей. Разве можно представить лучший подарок, чем видеть, как поднимаются золотые купола, как все больше православных россиян обращаются к своим святыням? Видеть, как за шесть лет со дня старта программы в ней приняло участие огромное количество добровольцев? Эта программа, созданная и реализуемая усилиями сотен и тысяч людей: строителей, прихожан, благотворителей — людей неравнодушных, только набирает обороты.

Кроме того, этот «народный» проект — прекрасный показатель того, насколько слаженно могут работать граждане, Русская Православная Церковь и власть. Судите сами, за это время 51 храм построен, 44 строятся, 110 новых часовен установлено, создано свыше 140 приходов. Только в этом году было начато строительство 13 новых храмов. С момента присоединения к Москве новых территорий ТиНАО программа вышла за рамки 200 выделенных властями города земельных участков. На территории ТиНАО по просьбам жителей идет подбор еще 110 участков под возведение храмов. На 18 участках уже начаты различные работы, три храма уже построены.

Но, уверяю вас, никакие строительные компании или крупные пожертвования отдельных меценатов не смогли бы «вытянуть» программу, если бы не реальное желание москвичей, которые вкладывают в сооружение храмов свой труд и средства. Главным и самым ценным фактором я считаю деятельность приходов и активность прихожан. Яркий тому пример — возведенный фактически за год храм Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Этому желанию москвичей не смогли помешать никакие протесты, организованные извне. Приход вместе с настоятелем отцом Василием Биксеем, опираясь на желание жителей района построить храм в память погибших авиаторов, участие в этом строительстве людей разных конфессий — мусульман, иудеев и даже последователей Кришны, — возвел этот храм в рекордные сроки.

Каждую субботу мы выезжаем с контрольными объездами, чтобы оценить ход реализации программы, скорость строительства, настроение населения округа, выслушать пожелания и обсудить решения имеющихся производственных проблем. Я вижу достаточно примеров того, как деятельные жители районов выходят на стройплощадки и помогают в строительстве. Многие приходы возводят храмы исключительно своими силами, не имея крупного благотворителя. Яркий пример — храм Преподобного Серафима Саровского в Раеве. Прихожане лично трудились на стройплощадке в свободное от основной работы время. Воодушевляет то, что это не исключение, а скорее правило.

С начала действия программы нам удалось добиться конкретных результатов. Методом проб и ошибок, консультаций с населением и коллегами мы создали эффективный механизм, который позволяет успешно проходить все этапы строительства — от выделения участка до сдачи объекта в эксплуатацию. Процесс находится под постоянным контролем. На любую нештатную ситуацию мы готовы отреагировать немедленно.

Важно помнить, что основная градостроительная цель программы — обеспечить москвичам шаговую доступность к храмам, возведенным ими самими в непосредственной близости от их домов. А главное — сделать жизнь прихожан, жителей района комфортной и удобной, прилегающую территорию благоустроенной и озелененной, чтобы душа радовалась. Именно поэтому приходы вместе с жителями разбивают рядом с храмами народные парки. Но это уже итог нашей совместной работы.

Что касается новых территорий, наше огромное достижение — принятие принципиального решения о том, что при застройке новых территорий Москвы место для храма должно быть подобрано на стадии планирования микрорайонов.

Еще один момент — вместимость храма. В ходе недавнего заседания попечительского совета мы как раз обсуждали изменения, которые коснулись практической, даже технической составляющей реализации программы. В начале нами были разработаны проекты на 250 и 300 человек для сложных участков, где не было возможности разместить храм на 500 человек. Отдельно был разработан проект на 200 человек. Эти храмы хорошо «садились» на выделенные земельные участки.

Но практика показала, что выгоднее строить храмы большей вместимости, сама экономика строительства это подтвердила. В деле подбора участков под строительство спешка немыслима. Лучше постараться найти участок чуть большего размера и построить храм на 500 или даже 1000 прихожан. Ведь времени и сил на получение всех разрешительных согласований, на подготовку предпроектной, проектной и строительной документации, а затем и на саму стройку уходит столько же, как если бы мы возводили большой храм, а «отдача» от малого — в два, три, а то и в пять раз меньше. В Москве до революции один храм приходился на полторы тысячи человек. А в XXI веке — на 40 тысяч! Хотя сейчас ситуация уже меняется. Одна из задач программы сделать так, чтобы один храм приходился на 20–30 тысяч населения.

Тем не менее проекты храмов меньшей вместимости по-прежнему крайне востребованы на сложных участках или в городах с меньшим населением. Здесь важно понимать универсальность проектов. Те проекты храмов, которые прошли проверку на практике, доработаны с учетом замечаний прихожан и настоятелей, одобрены экспертизой и получили благословение церкви, передаются в дар РПЦ.

Что же касается сроков реализации программы, скажу коротко: пока это нужно москвичам — храмы в столице будут строить.

Автор — советник патриарха Московского и всея Руси по строительству