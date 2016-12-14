Трудовые мигранты из СНГ возвращаются в Россию

По данным мониторинга экономической ситуации в РФ, проведенного РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития России, большинство мигрантов на территории России, как и раньше, — граждане стран СНГ, их доля постоянно находится в пределах 85–86%. Однако ожидается, что миграционный прирост после падения предыдущих лет вернется и составит около 280 тыс. человек за год. Причин такого роста несколько — заинтересованность со стороны властей ряда стран СНГ (Узбекистана и Таджикистана), улучшение экономической ситуации в России и ее ухудшение на родине трудовых мигрантов.

На днях в Россию с визитом прибыла делегация министерства труда Узбекистана с целью перевести сотрудничество двух стран в области трудовой миграции на более высокий и качественный уровень. Среди прочих мер обсуждалась возможность организовать горячие линии, с помощью которых трудовые мигранты смогут получать необходимую информацию.

Ренат Маннанов, советник руководителя РОО «Узбекская национально-культурная автономия Москвы», рассказал «Известиям», что в ближайшее время ситуация с трудовыми мигрантами из Узбекистана может значительно измениться.

— На это прежде всего указывают политические факторы, — пояснил он. — Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев читал речь на русском языке, на русском же языке шли и все комментарии по телеканалам. К январю готовятся документы по сотрудничеству России и Узбекистана в самых разных областях. Будут обсуждать и вопрос квоты на трудовых мигрантов. А президент Узбекистана планирует первый визит нанести в Россию. Да, у нас сейчас нет центров русского языка для трудовых мигрантов, как в соседнем Таджикистане, но, судя по последним тенденциям, их открытие — дело ближайшего времени. А в Россию наши трудовые мигранты едут, и поток их увеличится, как только начнет улучшаться экономическая ситуация. Но и сейчас их немало, хотя в процентном соотношении мы проигрываем тому же Таджикистану, где население составляет 5 млн человек, а не 30 млн, как в Узбекистане.

С 1 января 2015 года трудовым мигрантам из стран СНГ стало сложнее устроиться на работу в России — в дополнение к экзамену по русскому языку они обязаны сдавать тест на знание истории России. В связи с этим в Таджикистане на днях вышло учебное пособие для мигрантов по истории России.



Авторами книги «История России в кратком изложении: Учебное пособие для трудовых мигрантов» стали журналисты и писатели Вохид Гаффори и Зафар Сайидзода и дипломат Мухаммад Эгамзод. Цель пособия — оказать помощь трудовым мигрантам в обретении элементарных знаний об истории России. И, соответственно, повысить шанс на трудоустройство в России. У многих жителей Таджикистана нет никакой работы на родине. И поездка в Россию — единственная альтернатива безработице.

Директор проектов фонда «Добрососедство» Юрий Московский рассказал «Известиям», что появление такого учебника — знаковый момент, поскольку от знаний по истории России напрямую зависит трудоустройство мигрантов. По его словам, год назад в РУДН вышел русско-таджикский разговорник для мигрантов. Но он вызвал большие нарекания у таджиков, приезжающих в Россию, поскольку использовал один из многочисленных диалектов республики, понятный далеко не всем.

— Было бы логичнее, если бы наше Министерство образования занялось выпуском учебника по истории для узбекских и украинских мигрантов, поскольку они самые многочисленные в России, — считает Юрий Московский. — Но если на Украине сейчас предпочитают свой учебник истории, то с узбекскими гастарбайтерами все еще сложнее. В Узбекистане до недавнего времени предпочитали не замечать проблему мигрантов, сознательно занижая суммы, которые трудовые мигранты зарабатывают в России и переводят на родину.



По словам Юрия Московского, ссылающегося на статистику экс-ФМС России (сейчас это Главное управление по вопросам миграции МВД РФ), у нас в стране работает почти четверть всего мужского населения Узбекистана.

По данным службы, за первую половину 2016 года в России находилось 2,5–3 млн узбекских трудовых мигрантов. И это при том, что 700 тыс. узбеков лишились права въезжать в Россию из-за многочисленных административных нарушений.

Раньше Россия и Казахстан были самыми востребованными странами для трудовых мигрантов из Узбекистана. После начала кризиса ситуация изменилась.

По данным управления Федерального казначейства по Москве, за 11 месяцев 2016 года мигранты, работающие в Москве по патенту, заплатили в бюджет города 13,1 млрд рублей. За весь прошлый год — 14,5 млрд рублей.



Как правило, трудовые мигранты переводят заработанную сумму в доллары и отсылают домой, оставляя себе минимум на пропитание и проживание. После падения рубля их доход значительно сократился, а стоимость патента выросла. К тому же мигрантам из Киргизии и Казахстана патент не нужен, что ставит потенциальных работников в неравные условия. Начался отток мигрантов в те страны, где работу оплачивают в долларах или другой валюте. Впрочем, там мигрантам, привычным к российским условиям, были не рады конкуренты из Юго-Восточной Азии.

Число возвращающихся в Россию мигрантов могло бы быть и больше, если бы не их отток из-за кризиса за предыдущие два года в другие страны. Популярными среди узбекских трудовых мигрантов стали Объединенные Арабские Эмираты, где им приходится конкурировать с индийцами, пакистанцами, бангладешцами, филиппинцами, китайцами и египтянами. Не менее востребована среди узбеков и работа в Южной Корее, где они работают на промышленных предприятиях и зарабатывают от $1,5 до 2 тыс. в месяц.

В 2012 году, еще до резкого падения цен на нефть, денежные переводы в Узбекистан из России, по данным ЦБ РФ, составляли $5,7 млрд. Для сравнения: доходы узбекской казны от экспорта газа в том году равнялись $5,03 млрд, а продажа хлопка приносила $1,25 млрд.

Пик пришелся на 2013 год — $6,67 млрд, к 2015 году переводы упали до $3,05 млрд. По последним данным, во II квартале 2016 года в Узбекистан было переведено всего $696 млн, при этом средняя сумма одного перевода составила $273.

