Рождение «Известий»: как создавался первый номер

Первый номер «Известий» вышел в день Февральской революции 28 февраля 1917 года (13 марта по новому стилю). О том, как буквально за одну ночь удалось создать новую газету, активный участник ее выпуска, известный деятель революционного движения Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич подробно рассказал в своих воспоминаниях. Публикацию этих материалов подготовил сын В.Д. Бонч-Бруевича Владимир Владимирович — единственный на сегодняшний день человек, который о тех событиях знает не из старых подшивок и архивов, а из первых уст: ему, в начале 50-х годов прошлого века поступавшему на факультет журналистики МГУ, отец подробно рассказывал о создании рожденной революцией газеты.

Из первых рук

27 февраля, после стачек и забастовок, в Петрограде началось вооруженное восстание рабочих и солдат Петроградского гарнизона. В этой обстановке в Таврическом дворце образовались Петроградский Совет рабочих депутатов и его исполком.

«Поздно ночью, часа в два-три, в разгар первого заседания Совета, в ночь с 27 на 28 февраля встал вопрос о необходимости для Совета создать свой орган... Дело облегчалось для меня тем, что типография и рабочие для газеты уже имелись. До революции выходила довольно распространенная «Газета-Копейка», обладавшая одной из лучших в то время в Питере типографией. И вот оказалось, что В.Д. Бонч-Бруевич в первые же часы революции успел каким-то образом захватить в свои руки эту типографию, о чем поспешил сообщить Совету», — вспоминал Юрий Стеклов, которого в эту ночь назначили главным редактором еще не существующей газеты.

А вот воспоминания самого В.Д. Бонч-Бруевича:

«Еще гремели первые революционные битвы на улицах Петрограда, где восставший народ выковывал свою свободу, когда пришлось подумать об организации вольной революционной прессы. Я решил немедленно организовать издание «Известий Совета Рабочих Депутатов» по образцу тех, в выпуске которых мне приходилось принимать участие еще в 1905 году в Петрограде в легальных типографиях, занятых нами революционным способом под постоянной угрозой быть захваченными царской полицией.

Собрав отряд солдат (преображенцев, лично мне известных, так как я в этом полку имел значительные связи еще до революции), на грузовике поехал я занимать типографию Акц. О-ва «Копейка» на Лиговке (в Сайкином переулке) в районе очень неспокойном, черносотенно-хулиганском, где можно было ожидать всяких случайностей и нападений. Пригласил на это дело Никол. Иван. Иорданского (после февральской революции комиссара Временного правительства. — Прим. В.Б.). Мы заняли типографию (там нашли спавшего инженера и трех печатников, работавших в ночную смену, которые выразили свою полную солидарность с восставшими) и, все приготовив к выпуску газеты, отправились в Таврический дворец в Исполнительный Комитет для получения материалов. Здесь шел беспрерывный митинг, и еле-еле пришлось добиться назначения официальной коллегии. Далеко не все члены коллегии поехали глубокой ночью на Лиговку, где было темно, неуютно, да к тому же и городовые осыпали широкий проспект пулеметным огнем. В автомобиле оказались: Авилов, Базаров, Влад. Бонч-Бруевич, да еще один премилый товарищ поляк — Р. Арский (Радзишевский). (По дороге были дважды обстреляны из пулемета, но, к счастью, никто не пострадал.) Мы вовремя вернулись в типографию, ибо и солдаты, и рабочие думали уже, что мы не приедем. Время было позднее, материалов у нас почти никаких не было, и мы принялись писать, причем я отдал распоряжение готовить машины к напечатанию ста тысяч экземпляров первого номера «Известий Петроградского Совета Рабочих Депутатов». Метранпаж стал готовить заголовок.

Мы привезли с собой лишь воззвание «К населению Петрограда и России от Совета Рабочих депутатов», которое в Совете вырабатывала комиссия и в которую я был делегирован от редакции «Известий». Я застал комиссию в усталом, изнемогающем состоянии, - это было уже два часа ночи. Наконец, кое-как закончив общими усилиями этот первый акт – это первое воззвание Совета, - мы хотели зачитать его в общем собрании, но, увы, там бодрствующих людей было крайне мало. Чхеидзе (на тот момент председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. — Прим. В.Б.) говорил надорванным шепотом, махал руками и восклицал чуть слышно: «Печатайте, печатайте!..» Я сунул воззвание в карман. Оно-то и напечатано на первой странице первого номера «Известий» за подписью «Совет Рабочих Депутатов». Я знал, что у меня в типографии уже набрано заявление отдельным листком «От временного Комитета Государственной Думы», которое, конечно, придется, думал я, перепечатывать в первом номере. Делегат «Продовольственной комиссии Совета Рабочих Депутатов» передал тут же мне заявление от комиссии и просил его обязательно напечатать, и более никакого материала не было.

Засели писать. Каждый написал по несколько заметок… Я почему-то совершенно не чувствовал утомления. Всё написанное мы сейчас же читали друг другу и без всякого самолюбия отбрасывали наименее удачные. Метранпаж нас торопил…

Так как время было позднее и надо было во что бы то ни стало кончать составление номера, я предложил весь другой материал, а в том числе и передовую, написанную, кажется, Базаровым, отложить до второго номера. Текущий же материал мы решили выпустить среди дня отдельным прибавлением к номеру первому. Я хорошо помнил, что обещал еще по телефону запросить Таврический об адресах сборных пунктов для вооруженных рабочих и войск. Еле добившись провода, мне, наконец, удалось принять телефонограмму, которую мы напечатали на второй странице первого номера под названием «Решение Исполнительного Комитета Сов. Раб. Деп». У кого-то из товарищей было с собой рукописное воззвание «Петроградского межрайонного Комитета РСДРП и от Партии Социалистов Революционеров», которое мы поместили в номере как первое дошедшее до нас заявление объединившихся меньшевиков и с.-р. Этот анализ характерен для меньшевиков в этот ответственный политический момент…

Фото: РИА Новости

Я вместе с метранпажем сам выбрал шрифт для газеты, верстал первый и следующий номера «Известий». Когда в эту первую незабвенную ночь, уже на чуть брезжащем рассвете, мы наконец отправили номер в стереотипную, а затем в ротационную машину, которая с быстротой молнии стала выбрасывать сотни листков, мы радостно вздохнули и ударили друг друга по рукам, еще и еще раз поздравляя всех с революцией.

Чуть-чуть вздремнув и подзакусив черным хлебом, мы нагрузили автомобиль и двинулись в Таврический. Но это не так-то легко было сделать, ибо все улицы были переполнены народом и все жаждали газет. Мы роздали, что могли и, еле успокоив толпу, с трудом пробрались в думу. Все остальные экземпляры через газетчиков, рабочих и солдат мы даром раздавали всюду, по всем районам.

Так продолжали мы работать далее. Типография, где печатались «Известия», сделалась средоточием тысяч людей, куда шли и шли желающие узнать о судьбах революции, о событиях, о решениях. Здесь искали защиты, здесь строилась местная организация самообороны».

Прямое обращение к народу

Таким образом, первый номер «Известий» на листе большого формата состоял из двух полос, причем первую полностью занимало воззвание «К населению Петрограда и России» от Совета Рабочих депутатов, набранное крупным шрифтом и выглядевшее как плакат. В нем были такие строки: «Старая власть довела страну до полного развала, а народ до голодания. Терпеть дальше стало невозможно. Население Петрограда вышло на улицу, чтоб заявить о своем недовольстве. Его встретили залпами. Вместо хлеба царское правительство дало народу свинец.

Но солдаты не захотели идти против народа и восстали против правительства. Вместе с народом они захватили оружие, военные склады и ряд важных правительственных учреждений.

Борьба еще продолжается; она должна быть доведена до конца.

Вчера, 27 февраля в столице образовался Совет Рабочих Депутатов — из выборных представителей заводов и фабрик, восставших воинских частей, а также демократических и социалистических партий и групп.

Совет Рабочих Депутатов, заседающий в Государственной Думе, ставит своей основной задачей организацию народных сил и борьбу за окончательное упрочение политической свободы и народного правления в России.

Все вместе, общими силами будем бороться за полное устранение старого правительства и созыв учредительного собрания, избранного на основе всеобщего равного, прямого и тайного избирательного права».

На второй странице были три материала, написанные В.Д. Бонч-Бруевичем (они шли без подписи как редакционные). В обращении «К народу!» говорилось: «Долгожданное время наконец пришло. Великое дело свободы близко к осуществлению.

Лучше умереть за свободу, чем носить постыдное рабство дома Романовых. Да здравствует Великая Российская Революция!».

Другой материал Бонч-Бруевича — «К солдатам». «Солдаты, вспомните все Ваше тяжелое житье в деревне, на фабриках, на заводах, где всегда душило и давило Вас правительство. Присоединяйтесь к народу и народ даст Вам и Вашим семьям новую свободную жизнь и счастье.

…На крышах домов и в отдельных квартирах засели остатки полиции, черносотенцев и других негодяев. Старайтесь везде их немедленно снимать меткой пулей или правильной атакой. Поклянемся лучше умереть, но не отдать врагу свободы».

Третья статья называлась «Не допускайте грабежей». В ней говорилось, что по городу начинают бродить шайки хулиганов, которые грабят лавки и имущество обывателей. Революционный народ и армия ни в коем случае не должны допустить этого.

Здесь же публиковалось «Решение исполнительного Комитета Сов. Раб. Деп.», полученное по телефону. В нем говорилось, что к четырем часам ночи Исполком постановил:

1. Немедленно организовать районные комитеты.

2. Установить сборные пункты для вооруженных рабочих и войск (указывались адреса по районам).

3. Рабочим на фабриках и заводах организовать милицию — по 100 чел. на 1000 рабочих.

Были напечатаны также еще несколько материалов, упоминаемых в воспоминаниях В.Д. Бонч-Бруевича.

Вышедшее уже днем «Прибавление к № 1» также состояло из двух полос такого же формата. Главным материалом на первой странице был «Манифест Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Большевистский ЦК обращался «Ко всем гражданам России» под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

«Граждане! Твердыни русского царизма пали… Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ стряхнул с себя вековое рабство. Задача рабочего класса и революционной армии создать Временное Революционное Правительство, которое должно встать во главе нового нарождающегося республиканского строя».

Временное революционное правительство должно взять на себя создание временных законов, защищающих все права и вольности народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных земель и передать их народу, введение восьмичасового дня и созыв учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права с тайной подачей голосов.

По всей России, по городам и селам создавайте правительство революционного народа.

Вперед! Возврата нет! Беспощадная борьба!

Под Красное знамя революции!

Да здравствует демократическая республика!».



В «Прибавлении» повторно печатался ряд материалов, опубликованных утром, в том числе обращение «Не допускайте грабежей», написанное В.Д. Бонч-Бруевичем, а также появилась уже оперативная информация: присоединение войск к народу, выборы студентов в Совет Рабочих Депутатов, заседание Совета Раб. Деп., ход революционного движения, арест начальника жандармского управления, работа революционного «Красного Креста» (сообщалось о тысячах убитых и раненых), призыв «Товарищи печатники, к работе!».